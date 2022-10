Projection du film » Le Loup et le Lion » dans le cadre du festival « Génération Durable ». Orbec Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec

Projection du film » Le Loup et le Lion » dans le cadre du festival « Génération Durable ». Orbec, 26 octobre 2022

Salle vidéo du Centre Culturel, accès par la place Foch Orbec Calvados

2022-10-26 – 2022-10-26 Orbec

Après Mia et le lion blanc, le réalisateur français Gilles de Maistre renoue avec la fiction animalière. Tourné sans trucages, dans des décors naturels canadiens somptueux de lacs et de montagnes, le film couvre les quatre saisons. Un défi cinématographique, une aventure humaine et animale hors du commun : « Jamais auparavant les deux grands prédateurs du cinéma ne se sont rencontrés dans un film. Ce sera magique», évoque Gilles de Maistre, dans un journal local. Une magie du cinéma au service d'un message réel d'alerte sur la mise en danger des espèces. Un film de Gilles de Maistre. Avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick

