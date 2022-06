Projection du film : le Festin de Babette Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors

Projection du film : le Festin de Babette Cahors, 30 juin 2022, Cahors. Projection du film : le Festin de Babette Place Bessières Le Grand Palais Cahors

2022-06-30 18:30:00 – 2022-06-30 Place Bessières Le Grand Palais

Cahors 46000 Projection dans le cadre du festival Lot of Saveurs Le Grand Palais vous invite à la projection du célèbre film danois « le Festin de Babette », oscarisé en 1988. Projection dans le cadre du festival Lot of Saveurs ©cinema_pixabay

Place Bessières Le Grand Palais Cahors

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 46000, Cahors Autres Lieu Cahors Adresse Place Bessières Le Grand Palais Ville Cahors lieuville Place Bessières Le Grand Palais Cahors Departement 46000

Cahors Cahors 46000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Projection du film : le Festin de Babette Cahors 2022-06-30 was last modified: by Projection du film : le Festin de Babette Cahors Cahors 30 juin 2022 46000 cahors

Cahors 46000