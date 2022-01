Projection du film : « Le Corbeau » Foyer socio-culturel Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Foyer socio-culturel, le lundi 31 janvier

Une oeuvre majeure du cinéma français des années 40. Un des grands classiques en noir et blanc qu’il faut absolument (re)découvrir ! Cette projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public. _Synopsis : Les habitants d’une petite ville sont harcelés de lettres anonymes. Le scénario est inspiré d’un fait divers qui a eu lieu à Tulle en 1922. Sorti en 1944 et tourné pour la Continental dirigé par l’occupant allemand, il sera interdit à la libération puis réhabilité quelques années plus tard. Ce film très sombre nous interpelle sur les méfaits de la délation. Distribution : _Pierre Fresnay (Rémy Germain), Ginette Leclerc (Denise Saillens), Micheline Francey (Laura Vorzet), Héléna Manson (Marie Corbin, l’infirmière).

2022-01-31

