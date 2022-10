Projection du film Le Châtellier, commune du Coglais Le Châtellier Le Châtellier Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Châtellier

Projection du film Le Châtellier, commune du Coglais Le Châtellier, 15 octobre 2022, Le Châtellier. Projection du film Le Châtellier, commune du Coglais

Le Châtellier Ille-et-Vilaine

2022-10-15 – 2022-10-15 Le Châtellier

Ille-et-Vilaine Le Châtellier La commune du Châtellier vous convie à la projection du film « Le Châtellier, commune du Coglais » réalisé par le vidéo-club cessonnais à l’initiative de Maurice Langlois. Cette projection sera suivie d’un moment d’échange autour d’un pot de l’amitié, puis de la restitution de l’inventaire du patrimoine sur la commune, avec Charlène Jouvence de l’association l’APPAC. L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles. lechatellier.mairie@orange.fr Le Châtellier

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Châtellier Autres Lieu Le Châtellier Adresse Le Châtellier Ille-et-Vilaine Ville Le Châtellier lieuville Le Châtellier Departement Ille-et-Vilaine

Le Châtellier Le Châtellier Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chatellier/

Projection du film Le Châtellier, commune du Coglais Le Châtellier 2022-10-15 was last modified: by Projection du film Le Châtellier, commune du Coglais Le Châtellier Le Châtellier 15 octobre 2022 ille-et-vilaine Le Châtellier Le Châtellier, Ille-et-Vilaine

Le Châtellier Ille-et-Vilaine