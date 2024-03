Projection du film « Le braquage du siècle » Toury, dimanche 24 mars 2024.

Découvrez le célèbre braquage argentin de 2006 qui a inspiré la série « La Casa de Papel » lors de cette séance Cinémobile, suivie d’un échange avec l’association « Tu Connais la Nouvelle ? » et d’un verre de l’amitié.

Lors de cette séance Cinémobile, découvrez le braquage qui a inspiré la série La Casa de papel dans un film réjouissant et enlevé. Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à réaliser un des plus célèbres et des plus ingénieux braquages de l’histoire du pays, celui de la banque Río.

La séance sera suivie d’un échange avec l’association Tu Connais la Nouvelle ? et d’un verre de l’amitié. 4.54.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:30:00

fin : 2024-03-24

5 Avenue du Carrouge

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire asso.tcn@gmail.com

