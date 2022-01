Projection du film : « L’Aveu » Foyer socio-culturel Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Foyer socio-culturel, le lundi 28 février à 20:30

Ce film dénonce les excès du stalinisme d’après le récit autobiographique d’Artur London, ancien vice-ministre des affaires étrangères de Tchécoslovaquie. Cette projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public. _Synopsis : À Prague en 1951,un haut responsable tchécoslovaque est accusé d’espionnage au profit des États-Unis. Un huis clos étouffant où l’on découvre les aveux forcés sous la torture. Ce réquisitoire d’une redoutable efficacité divisera la gauche française à sa sortie démontrant l’implacable système des purges staliniennes. _ Distribution : Yves Montand (Anton Ludvick), Simone Signoret (Lisé Ludvick), Gabriele Ferzetti (Kohoutek), Michel Vitold (Smola), Jean Bouise (le patron de l’usine), Laszlo Szabo (le policier secret).

