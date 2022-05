Projection du film “La voix des Invisibles” suivi d’un débat Audierne, 28 mai 2022, Audierne.

Projection du film “La voix des Invisibles” suivi d’un débat Esquibien 1 rue Henri Sergent Audierne

2022-05-28 17:00:00 – 2022-05-28 19:00:00 Esquibien 1 rue Henri Sergent

Audierne Finistère

La Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture du 27 mai au 6 juin 2022 en Cornouaille !

Un événement organisé par Quimper Cornouaille Développement et le Comité Départemental des pêches et des élevages marins du Finistère qui vise à redonner toutes ses lettres de noblesse à une filière économique majeure en Cornouaille, et pourtant parfois encore méconnue. Cette manifestation itinérante ira donc de port en port cornouaillais et proposera de nombreuses animations pour faire (re)découvrir la pêche et l’aquaculture sous toutes ses formes.

Le film aborde le sujet des citoyens qui s’organisent, de la façon dont ils trouvent les solutions, par la gestion communautaire, pour les ressources, les populations qui en dépendent, mais aussi la préservation de leur milieu, face à la pollution, la destruction du littoral. Le plus important, ce n’est pas les solutions en soi, mais comment s’organiser, collaborer, partager les multiples alternatives. Les exemples de travail commun – habitants, pêcheurs, pouvoirs publics… – nous emmènent sur les diverses côtes françaises, mais aussi aux Seychelles, à l’île Maurice, au Sénégal, au Canada….

À l’issue de la projection, un échange est prévu avec la réalisatrice du film et des professionnels locaux, acteurs de cette histoire, et de jeunes ligneurs d’aujourd’hui.

