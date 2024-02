Projection du film La vie devant soi La Chapelle-Saint-Luc, mardi 2 avril 2024.

Projection du film La vie devant soi La Chapelle-Saint-Luc Aube

L’histoire de Madame Rosa (Simone Signoret), une ex prostituée juive, vieille habitante de Belleville, rescapée du camp d’Auschwitz, qui élève les enfants d’autres prostituées moyennant le versement d’une pension, dans un quartier où se côtoient arabes, noirs et juifs. Un lien affectif particulier la lie au plus âgé de ses pensionnaires, un petit garçon arabe nommé Momo. Celui-ci va l’aider à demeurer chez elle alors qu’elle devient malade et dépendante.

Entrée libre. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 19:00:00

fin : 2024-04-02

Espace Didier Bienaimé

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est reservation@la-chapelle-st-luc.eu

