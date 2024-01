PROJECTION DU FILM LA TRESSE – LAETITIA COLOMBANI Nasbinals, jeudi 8 février 2024.

La commune de Nasbinals, le Foyer rural Aubrac Lozérien, Et Mondes et Multitudes vous présentent le film « La tresse ». EUR.

Salle Maison Richard

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie mondesetmultitudes@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:30:00

fin : 2024-02-08 23:30:00



L’événement PROJECTION DU FILM LA TRESSE – LAETITIA COLOMBANI Nasbinals a été mis à jour le 2024-01-24 par 48 OT de l’Aubrac Lozérien