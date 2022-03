Projection du film “La Traversée” Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Projection du film "La Traversée"

Cinéma Arvor, le lundi 25 avril à 19:00

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil… Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.

Tarif plein : 6,50 € / Tarif carte sortir : 3,50 €

Projection organisée dans le cadre du Festival national du film d’animation 2022. Cette séance sera sous-titrée pour les sourds et malentendants. Cinéma Arvor 11, rue de Châtillon 35000 Rennes Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T19:00:00 2022-04-25T21:00:00

