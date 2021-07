Belleville Salle paroissiale - Paroisse Saint Augustin en Beaujolais Belleville, Rhône Projection du film « La parole des pierres » – Salle paroissiale Salle paroissiale – Paroisse Saint Augustin en Beaujolais Belleville Catégories d’évènement: Belleville

Film, »La parole des pierres », environ 22 minutes : son et lumière projetés initialement sur la façade de l’église pour fêter l’achèvement des travaux extérieurs de l’église le 8 décembre 2017. Relate l’histoire de l’abbaye. Film relatant l’histoire de l’abbaye. Salle paroissiale – Paroisse Saint Augustin en Beaujolais 7 Place de l’Église, 69220 Belleville-en-Beaujolais Belleville Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

