Projection du film « La Lumière pour horizon »

Finistre La Forest-Landerneau La Lumière pour horizon, un film de Romain Arazm Le film documentaire « La lumière pour horizon » plonge le spectateur dans l’univers esthétique de l’artiste finistérien et habitant de la Forest Landerneau, Thomas Godin. De la gravure à la sculpture, en passant par la peinture et bientôt le vitrail, son œuvre apparaît comme un dialogue à cœur ouvert avec la Bretagne, ses paysages, sa langue et sa culture.

Durant près d’une heure, le film propose un road trip sur les routes du Finistère au côté de l’artiste habitant la Forest Landerneau Projection en présence du réalisateur Romain Arazm et de Thomas Godin. Entrée prix libre. degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh +33 9 73 65 35 24 La Forest-Landerneau

