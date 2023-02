Projection du film “La Lettre”, 25 février 2023, Rosheim .

Projection du film “La Lettre”

Place de la République Rosheim Bas-Rhin

2023-02-25 – 2023-02-25

Rosheim

Bas-Rhin

Ce film « La Lettre » nous invite à écouter 5 personnes (un chef autochtone d’Amazonie, un réfugié climatique sénégalais, une jeune militante indienne et un couple de scientifiques hawaïens) dans un dialogue sans précédent avec le Pape François.

Les 5 protagonistes évoquent les perspectives et les solutions des pauvres, des indigènes, des jeunes et des animaux sauvages. Ce documentaire suit leur voyage jusqu’à Rome et les expériences extraordinaires qu’ils y ont vécues. Il regorge d’histoires personnelles puissamment émouvantes et des dernières informations sur la crise planétaire et son impact sur la nature et les hommes.

La bande annonce : https://bit.ly/3XH4T2y

« La Lettre » le film du mouvement Laudato Si et réalisé par l’Anglais Nicolas Brown (deux fois lauréat d’un Emmy), le film est coproduit par Off the Fence (lauréat de l’Oscar du meilleur documentaire en 2021 pour “La Sagesse de la pieuvre”) et le Mouvement Laudato Si’.

2 séances de projection suivies d’un temps d’échange “Prendre soin de la Terre”.

+33 6 73 25 06 46

