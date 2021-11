NeuvicNeuvic Neuvic Neuvic Corrèze, Neuvic Projection du film ‘La Disparition’ Neuvic Neuvic NeuvicNeuvic Catégories d’évènement: Corrèze

Neuvic

Projection du film 'La Disparition'
8 Impasse de la Fontaine du berger
Neuvic

2021-11-20 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-20 19:00:00 19:00:00

Neuvic Corrèze 8 Impasse de la Fontaine du berger Neuvic Corrèze Neuvic A 18h au cinéma Le Paradisio

Entrée gratuite – Pass sanitaire obligatoire. Dans le cadre du mois du documentaire la médiathèque municipale de Neuvic vous propose, en partenariat avec le cinéma municipal Le Paradisio et la bibliothèque départementale de la Corrèze, à la projection du film “La Disparition” en présence de Jonathan Millet, réalisateur du documentaire. A 18h au cinéma Le Paradisio

8 Impasse de la Fontaine du berger Neuvic

