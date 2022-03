Projection du film « La Daronne» Cinéma Théâtre De La Ville Aosta Catégories d’évènement: Aosta

Patience est une traductrice judiciaire arabo-française, affectée aux écoutes téléphoniques. Lorsqu’elle est chargée de se joindre à une enquête pour trouver des trafiquants de drogue, Patience se rend compte qu’elle en connaît un : c’est le fils de l’infirmière qui s’occupe de sa mère. Pour le dissimuler, la femme s’enfonce de plus en plus dans le trafic de drogue… La grandeur d’Isabelle Huppert qui louvoie entre détective et comédie. Dans le cadre de la Saison culturelle 2021-2022.

Film de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert, Hippolyte Giradot et Farida Ouchani (version originale sous-titrée en italien) France – 106 min Cinéma Théâtre De La Ville 21, Rue Xavier De Maistre Aoste Aosta Vallée d’Aoste

