Projection du film « La Combattante » de Camille Ponsin Auditorium de l’Inalco, 9 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 09 novembre 2022

de 18h30 à 21h00

L’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) présente le film primé en 2022 par le jury Inalco lors du 41ème Festival International Jean Rouch. Le jury a remis le prix Mondes en Regards au film « La Combattante » pour sa profonde nécessité sociale et ses qualités humaines. Les membres du jury ont été touchés par l’engagement du personnage et espèrent que son combat avec et pour les victimes du Darfour puisse impacter le public de l’Inalco, institut dont les valeurs et engagements autour des problématiques de migrations contemporaines résonnent fortement avec le film.

La Combattante

Synopsis

Quelque part sous les toits de Paris, une vieille dame attend de la visite. Longtemps, elle a été ethnologue, spécialiste du Darfour, une contrée qui ne l’a jamais quittée. Les visiteurs qu’elle reçoit, jour après jour, ne viennent pas jusque-là pour prendre le thé. Ce qu’ils viennent chercher, c’est l’aide cruciale que seule cette femme de 90 ans peut leur donner. Ils sont des rescapés du génocide qui frappe les populations du Darfour depuis 2003. Forte de sa connaissance du Soudan, Marie-José peut authentifier leurs récits et ainsi leur permettre d’obtenir l’asile politique en France. Durant chaque visite, l’appartement de la vieille dame devient alors le huis clos d’un échange d’une intense vérité…

En présence de :

Camille Ponsin , le réalisateur du film

Marie-José Tubiana , la protagoniste (sous réserve)

, la protagoniste (sous réserve) Nathalie Luca, Barberine Feinberg et Laurent Pellé, membres du Comité du film ethnographique

Auditorium de l’Inalco 65, rue des grands moulins 75013 Paris

Minima productions