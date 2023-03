Projection du film « La cigale, le corbeau et les poulets » au Biotilus Biotilus Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Projection du film « La cigale, le corbeau et les poulets » au Biotilus Biotilus, 7 mars 2023, Marmande . Projection du film « La cigale, le corbeau et les poulets » au Biotilus 15 rue Toupinerie Biotilus Marmande Lot-et-Garonne Biotilus 15 rue Toupinerie

2023-03-07 – 2023-03-07

Biotilus 15 rue Toupinerie

Marmande

Lot-et-Garonne Projection du film « La cigale, le corbeau et les poulets »

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=VbXF5DG2gl0

C’est l’histoire incroyable mais vraie d’une affaire de corbeau qui aura inquiété jusqu’à l’Elysée et fait débouler l’élite de la police antiterroriste dans un petit village de l’Hérault où une bande d’irréductibles papys résistent. De tous les combats, la joyeuse bande de la Cigale défend avec une opiniâtreté exceptionnelle le bien commun face à ceux qui ne voient la nature qu’en terme de spéculation. Une fable policière dans la France qui empêche les ronds points de trop tourner en rond.

– Réservation conseillée au 06.63.16.16.09

– Participation libre. Projection du film « La cigale, le corbeau et les poulets » +33 6 63 16 16 09 Biotilus Biotilus Marmande

Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Marmande Lot-et-Garonne Biotilus 15 rue Toupinerie Ville Marmande Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande /

Projection du film « La cigale, le corbeau et les poulets » au Biotilus Biotilus 2023-03-07 was last modified: by Projection du film « La cigale, le corbeau et les poulets » au Biotilus Biotilus Marmande 7 mars 2023 15 rue Toupinerie Biotilus Marmande Lot-et-Garonne Biotilus Marmande Lot-et-Garonne

Marmande Lot-et-Garonne