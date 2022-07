Projection du film « La ballade de Narayama » Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche

Projection du film « La ballade de Narayama » Hauteville-sur-Mer, 17 juillet 2022, Hauteville-sur-Mer. Projection du film « La ballade de Narayama »

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

2022-07-17 21:15:00 21:15:00 – 2022-07-17 Hauteville-sur-Mer

Manche Projection du film « La ballade de Narayama » en VOST au cinéma de la plage à Hauteville-sur-Mer le dimanche 17 juillet à 21h15. Projection du film « La ballade de Narayama » en VOST au cinéma de la plage à Hauteville-sur-Mer le dimanche 17 juillet à 21h15. https://www.cinesplages.fr/programme/ Projection du film « La ballade de Narayama » en VOST au cinéma de la plage à Hauteville-sur-Mer le dimanche 17 juillet à 21h15. Hauteville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Hauteville-sur-Mer Adresse 34 Avenue de l'Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche Ville Hauteville-sur-Mer lieuville Hauteville-sur-Mer Departement Manche

Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauteville-sur-mer/

Projection du film « La ballade de Narayama » Hauteville-sur-Mer 2022-07-17 was last modified: by Projection du film « La ballade de Narayama » Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 17 juillet 2022 34 Avenue de l'Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Hauteville-sur-Mer Manche