Projection du film Kingdom of Heaven

2022-05-25 14:30:00 – 2022-05-25 EUR Synopsis : l’aventure extraordinaire d’un homme ordinaire, précipité dans un conflit qui va durer des décennies : les croisades. Etranger sur une terre qui lui est étrangère, il va servir un roi condamné, s’éprendre d’une troublante et inaccessible reine avant d’être fait chevalier. Il lui faudra protéger les habitants de Jérusalem, dont une immense armée a entrepris le siège, sans jamais cesser de lutter pour maintenir une paix fragile… Sortie en salle en 2005 en salle / 2h 25min / Historique, Action

De Ridley Scott

Par William Monahan

Avec Michael FitzGerald, Orlando Bloom, Liam Neeson Réservation obligatoire, nombre de places limitées. Le tarif inclut l’animation et l’entrée au château de Lichtenberg. Projection du film « Kingdom of Heaven » à l’auditorium du château de Lichtenberg. Synopsis : l’aventure extraordinaire d’un homme ordinaire, précipité dans un conflit qui va durer des décennies : les croisades. Etranger sur une terre qui lui est étrangère, il va servir un roi condamné, s’éprendre d’une troublante et inaccessible reine avant d’être fait chevalier. Il lui faudra protéger les habitants de Jérusalem, dont une immense armée a entrepris le siège, sans jamais cesser de lutter pour maintenir une paix fragile… Sortie en salle en 2005 en salle / 2h 25min / Historique, Action

Avec Michael FitzGerald, Orlando Bloom, Liam Neeson Réservation obligatoire, nombre de places limitées. Le tarif inclut l'animation et l'entrée au château de Lichtenberg.

