Projection du film Jumanji

Projection du film Jumanji, 7 septembre 2022, . Projection du film Jumanji

2022-09-07 14:30:00 – 2022-09-07 EUR Projection du film « Jumanji » à l’auditorium du château de Lichtenberg.

Synopsis : Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d’enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s’en échapper que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs. Sortie en salle 1996 / 1h 40min / Fantastique, Aventure

De Joe Johnston

Par Jonathan Hensleigh, Greg Taylor

Avec Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce

À PARTIR DE 8 ANS dernière mise à jour : 2022-04-24 par

