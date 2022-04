PROJECTION DU FILM JE T’ATTENDS Lys-Haut-Layon, 7 mai 2022, Lys-Haut-Layon.

Basé sur des faits réels, le troisième roman du chemillois a inspiré le réalisateur vihiersois. Tourné à Chemillé et dans la région angevine, le film a fait appel aux comédiens des troupes Carpe Diem et Amilys.

Résumé : L’histoire démarre à Angers le 15 juillet 1942 avec le début de la rafle des juifs du Grand Ouest. Isabelle saisit, sans savoir pourquoi, son appareil photo et va à la fenêtre donnant sur la rue. Émile, inconscient du danger, entrouvre la porte donnant sur le palier. Ses voisins des étages supérieurs, juifs, descendent, paniqués. Parmi eux, madame Gosberg serre sa petite fille Esther dans ses bras. Quand elle l’aperçoit, et après un bref regard autour d’elle, elle lui tend l’enfant. Il la prend et referme prestement la porte.

En janvier 1958, Francine vient d’apprendre sa véritable identité et le drame de juillet 1942. Effondrée, elle demande si ses géniteurs n’ont pas laissé un objet, une photo. Isabelle, après une hésitation, va chercher un cliché qu’elle tend à la jeune fille. Ce cliché va bouleverser leurs vies.

Durée : 1h15.

Long-métrage réalisé par le cinéaste amateur André Gaignard, à partir du livre “Je t”attends” de Joël Pelé.

