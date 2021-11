Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Projection du film « Je m’appelle Bagdad » Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Les Fabriques sont mobilisées dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la vilence à l’égard des femmes. Outre des moments de sensibilisation et d’échange proposés à un public scolaire, deux temps forts sont proposées : Le dimanche 21 novembre à la Fabrique Pôle Simone Veil :

A 18h, la projection du film « Je m’appelle Bagdad », dans le cadre du festival « Du grain à Démoudre ». Ce film de ma réalisatrice brésilienne Caru Alves de Souza, aborde la thématique de l’égalité filles/garçons à travers le portrait de Bagdad. Cette jeune femme de 17 ans passe ses moments libres avec sa famille ou à faire du skate avec un groupe d’amis masculins. Sa vie est bouleversée lorsqu’elle rencontre un groupe de skateuses. Sans inscription, à partir de 15 ans (avant la projection, à 16h, une initiation au skateboard vous sera proposée avec Simon Lebas, sur inscription). Les Fabriques sont mobilisées dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la vilence à l’égard des femmes. Outre des moments de sensibilisation et d’échange proposés à un public scolaire, deux temps forts sont proposées : Le… +33 2 35 19 49 50 https://www.lehavre.fr/actualites/violences-faites-aux-femmes-brisons-le-silence Les Fabriques sont mobilisées dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la vilence à l’égard des femmes. Outre des moments de sensibilisation et d’échange proposés à un public scolaire, deux temps forts sont proposées : Le dimanche 21 novembre à la Fabrique Pôle Simone Veil :

