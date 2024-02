Projection du film Inchallah un fils Wingen-sur-Moder, samedi 23 mars 2024.

VOST (JO) De Amjad Al Rasheed

Avec Mouna Hawa, Seleena Rababah, Haitham Omari

1h 53min | Drame

Synopsis et critique Utopia

Coup de maître que ce premier film déjà primé dans huit festivals différents ! Mouna Hawa, qui interprète le rôle principal, sacrée meilleure actrice à quatre reprises ! Il est indéniable qu’elle crève l’écran dans le rôle de Nawal, jeune veuve aux abois prise dans une descente aux enfers vertigineuse dans un pays où perdre son homme est pour certaines synonyme de perdre sa vie , en tout cas beaucoup de droits. N’en déplaise à la Grande Simone, parfois naître femme ne permet pas de devenir quoi que ce soit, sinon le pion d’un jeu dont on ne maîtrise pas grand-chose. Naître libre et égaux en droits ne représente pas la même réalité quand on apprend à marcher sur les trottoirs parisiens ou sur ceux de la capitale surpeuplée de la Jordanie à Amman, les filles, dès leurs premiers pas, savent qu’elles ne seront jamais considérées comme les égales de leurs collègues mâles. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-24

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est mjc.wingensurmoder@sfr.fr

