Projection du film In the mood for love Wingen-sur-Moder, mardi 9 avril 2024.

20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime, dans une copie restaurée 4K exceptionnelle… Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emménagent dans leur nouvel appartement le même jour que leurs voisins, M. et Mme Chan. Sans comprendre comment cela a commencé, Chow Mo-Wan et Chan Li-Zhen apprennent que leurs époux respectifs ont une liaison. Cette découverte les choque, mais les rapproche. Ils se voient de plus en plus souvent, mais le voisinage commence à s’en apercevoir. Il semble n’y avoir aucune possibilité pour eux de vivre une relation amoureuse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:15:00

fin : 2024-04-09 21:55:00

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est cinema@mjcwingensurmoder.fr

