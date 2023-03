Projection du film In Memoriam Walbourg Walbourg Catégories d’Évènement: 67360

67360 Walbourg Dans le cadre de la commémoration de l’opération Undertone et du 78ème anniversaire de la libération du Nord-Alsace, assistez à la projection du film, de Benjamin Steinmann, In Memoriam au Musée Mémorial 1870-1945 de Walbourg. Il s’agit d’un long métrage rendant hommage aux Malgré-Nous. Le film sera sous-titré VOSTFR. Projection du long métrage, de Benjamin Steinmann, In Memoriam, rendant hommage aux Malgré-Nous. Le film sera sous-titré VOSTFR. Sur réservation. +33 6 82 70 93 63 Walbourg

