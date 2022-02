Projection du film “I am the revolution” et table-ronde Cinéma | Sinema Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Projection du film “I am the revolution” et table-ronde Cinéma | Sinema Arvor, 10 mars 2022, Rennes. Projection du film “I am the revolution” et table-ronde

Cinéma | Sinema Arvor, le jeudi 10 mars à 20:15

20h15 : I am the revolution, un film de Benedetta Argentieri ———————————————————— Trois portraits de femmes, Selay Ghaffar, Rojda Felat et Yanar Mohammed en lutte au Moyen-Orient. Malgré la lutte contre des obstacles apparemment écrasants, ces femmes font preuve de résilience, de bravoure et de compassion. I AM THE REVOLUTION remet en question les images de femmes voilées et silencieuses au Moyen-Orient et révèle au contraire la force extraordinaire des femmes qui se lèvent en première ligne pour revendiquer leur voix et leurs droits. 22h30 : table-ronde en présence de Maryam Ashrafi ————————————————- Organisé par les Amitiés kurdes de Bretagne avec le soutien du service international et Europe de la Ville de Rennes.

9,5 € – Les bénéfices sur le prix du billet seront reversés à l’Association révolutionnaire des Femmes en Afghanistan et au Mouvement des Femmes kurdes.

“I am the revolution” en VOSTFR – Table-ronde en présence de Maryam Ashrafi Cinéma | Sinema Arvor 11 rue de Châtillon | straed Kastellan, 35000 Rennes | Roazhon Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:15:00 2022-03-10T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cinéma , Sinema Arvor Adresse 11 rue de Châtillon , straed Kastellan, 35000 Rennes , Roazhon Ville Rennes lieuville Cinéma , Sinema Arvor Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cinéma , Sinema Arvor Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Projection du film “I am the revolution” et table-ronde Cinéma | Sinema Arvor 2022-03-10 was last modified: by Projection du film “I am the revolution” et table-ronde Cinéma | Sinema Arvor Cinéma , Sinema Arvor 10 mars 2022 Cinéma | Sinema Arvor Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine