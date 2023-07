Projection du film « I am Greta » Jardin des Lyanes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 18h15 à 23h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2023, la Fabrique Documentaire vous invite à la projection en plein air du film « I am Greta » de Nathan Grossman Au programme

de la soirée 18:15 – Visite guidée du Jardin des Lyanes 19:30 – Buffet participatif

(apportez quelque chose à partager) 20:30 – Projection I AM GRETA Greta Thunberg a 15 ans lorsqu’elle entame à Stockholm sa grève scolaire pour le climat. Dès lors, elle ne cesse son combat pour la protection de l’environnement. Elle devient un personnage emblématique pour la jeune génération qui lutte partout dans le monde pour le climat. Mais son combat, ses discours et ses rencontres ne se font pas sans difficultés… Nathan Grossman

Nathan Grossman 2020 / 101 min
Jardin des Lyanes
4 Villa des Lyanes
75020 Paris
Contact : https://cine-jardins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr

