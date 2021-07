Projection du film « Henry Tracol, actualités rumilliennes » Cinéma Les Lumières de la Ville, 17 septembre 2021, Rumilly.

En 1948, Henry Tracol s’installe comme photographe place de la Mairie à Rumilly. L’année suivante, il crée le caméra-club de Rumilly. Il filme avec ses amis les manifestations rumilliennes qui sont ensuite projetées au cinéma le Rex. La cinémathèque a souhaité rendre hommage à Henry Tracol en montant quelques-uns de ses films et en les présentant au public. La ville de Rumilly s’associe à cet hommage en projetant ce film au complexe cinématographique Les Lumières de la Ville les 17 et 20 septembre 2021, et en prolongeant jusqu’au 25 septembre l’exposition de photographies visible à l’espace Expositions du Quai des Arts. Des événements festifs aux compétitions sportives en passant par la vie économique et le monde agricole, replongez-vous dans le Rumilly des années 50, 60 et 70. Tout public – Durée : 50 minutes – Vendredi 17 septembre à 18 h 30 et lundi 20 septembre à 15 h au cinéma Les lumières de la ville.

Entrée gratuite sur réservation.

Projections de films d’Henry Tracol sélectionnés et montés par l’équipe de la cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain.

