Montreuil Cinéma Le Méliès Montreuil, Seine-Saint-Denis Projection du film “Hard, Fast and Beautiful” d’Ida Lupino Cinéma Le Méliès Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Projection du film “Hard, Fast and Beautiful” d’Ida Lupino Cinéma Le Méliès, 19 septembre 2021, Montreuil. Projection du film “Hard, Fast and Beautiful” d’Ida Lupino

Cinéma Le Méliès, le dimanche 19 septembre à 11:00

Une jeune joueuse de tennis est déchirée entre les projets ambitieux que sa mère et son entraîneur nourrissent à son égard, et sa récente rencontre avec un garçon qui partage cette même passion pour ce sport. Une (re)découverte épatante par la plus importante des femmes-cinéastes des années 1950 aux Etats-Unis. USA, 1951, VO, 1h18

Entrée Libre

film Hard, Fast and Beautiful Cinéma Le Méliès 12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil Montreuil Centre-ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Méliès Adresse 12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Cinéma Le Méliès Montreuil