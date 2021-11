Saint-Raphaël centre culturel de St-Raphaël Saint-Raphaël, Var Projection du film « Habitations Légèrement modifiées » de Guillaume Meigneux centre culturel de St-Raphaël Saint-Raphaël Catégories d’évènement: Saint-Raphaël

centre culturel de St-Raphaël, le vendredi 26 novembre à 18:30

La MAV PACA est partenaire de la projection du film “HLM” proposée le vendredi 26/11/21 à 18h30 à St-Raphaël dans le cadre des Recontres Architecturales. Cet évenement est co-oragnisé avec le CAUE 83, la ville de St-Raphaël et Image de ville. Programme complet des Rencontres architecturales de St-Raphaël : [http://www.cauevar.fr/Vous-informer/Agenda/Architecture/Les-Rencontres-Architecturales-de-Saint-Raphael](http://www.cauevar.fr/Vous-informer/Agenda/Architecture/Les-Rencontres-Architecturales-de-Saint-Raphael)

entrée libre

Partenariat avec les rencontres architectures à St-Raphaël avec le CAUE83 centre culturel de St-Raphaël 480 Bd de l’Aspé, 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël Var

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T20:00:00

