Projection du film “Green Boys” Médiathèque Andrée Chedid, 11 juin 2022, Tourcoing. Projection du film “Green Boys”

Green Boys est l’histoire d’une amitié unique, mise en scène avec douceur, dans le décor paisible de la campagne normande. Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en France après un éprouvant périple. Accueilli dans un village en Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une amitié naît et s’invente jour après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant l’été, ils construisent une cabane, comme une zone de liberté, elle sera un lieu secret de l’enfance et le refuge des blessures.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 10 ans.

Projection du film d’Ariane Doublet “Green boys” suivi d’un temps d’échange avec l’association France Horizon dans le cadre du Kiosque Citoyen “Migrations et migrants”. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord

