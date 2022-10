Projection du film « Going to Madagascar » Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistre

2022-11-04 – 2022-11-04

Finistre Un film de Charles Bernard. Depuis 2014, l’association quimpéroise « Hip Hop New School » s’investit dans une mission de promotion de la culture hip-hop, soutenue par le Conseil Départemental du Finistère, dans la région de Diana et plus particulièrement dans la ville de Diégo-Suarez, à Madagascar. Suite à cet échange, de nombreux liens se sont tissés entre les jeunes danseurs des deux régions. En 2015, 2016 et 2018 l’association a soutenu des accueils et des départs entre les deux villes. En 2019, une nouvelle génération de bénévoles quimpérois s’est emparée du projet, avec de nouveaux objectifs. Additionnant la danse au parkour, tout en documentant leur voyage, leur volonté d’apporter leurs expériences et d’aider à la diffusion et au partage de la culture hip hop était bien solide. À travers « Going to Madagascar », nous vous proposons de partager ces moments uniques vécus par ces jeunes des deux territoires lors de leur échange interculturel à Madagascar. La projection sera suivie d’un échange avec des jeunes de l’association. En partenariat avec Hip-Hop New School et dans le cadre du Culture Hip-Hop festival. Rue des Carmes Médiathèque de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2022-10-05

