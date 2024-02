Projection du film Gary / Ajar, le roman du double La Chapelle-Saint-Luc, jeudi 8 février 2024.

Projection du film Gary / Ajar, le roman du double La Chapelle-Saint-Luc Aube

En 1956, Romain Gary remporte le Prix Goncourt pour son livre Les racines du ciel. Dix huit ans plus tard, désireux de redevenir un inconnu que l’on juge avec un regard neuf, il invente l’écrivain Émile Ajar, à qui son petit cousin, Paul Pavlowitch, prête son visage.



Gary fabrique de toutes pièces la vie et l’oeuvre de cet auteur inexistant… dont le succès est fulgurant. La vie devant soi obtient le Prix Goncourt 1975 et Ajar devient le chouchou des critiques. Gary est pris à son propre piège. Mais pourquoi s’obstine-t-il au secret ? La réponse à cette question se trouve dans le passé, dans l’enfance de Gary. La clé d’Ajar est à Vilnius, où il est né. Mais pour la trouver, il faut écarter les voiles, les fausses pistes que Gary a disposés lui-même.



Véritable oeuvre d’art par sa durée (quatre romans publiés en sept ans) et son ampleur (La vie devant soi s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires), l’affaire Ajar constitue une mystification sans précédent dans le milieu littéraire français. Au moyen de films et d’images d’archives notamment celles de Romain Gary sur les plateaux télés des années 1970 et dans l’intimité de son bureau –, Philippe Kohly évoque les démons de l’écrivain, son enfance compliquée entre une mère trop exigeante et un père absent et en dresse un portrait passionnant. Les témoignages des personnages impliqués dans l’affaire Ajar (dont Paul Pavlowitch) permettent de retracer l’histoire d’un homme qui aura vécu caché derrière de multiples identités.



Philippe Kohly revient sur l’une des plus grandes mystifications de la littérature française à la lumière de la vie et de la personnalité de Romain Gary. Formidable.



Entrée libre. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 19:00:00

fin : 2024-02-08

Espace Didier Bienaimé

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est reservation@la-chapelle-st-luc.eu

L’événement Projection du film Gary / Ajar, le roman du double La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne