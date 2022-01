Projection du film Frida de Julie Taymor (2002). Médiathèque de Gap, 22 janvier 2022, Gap.

Médiathèque de Gap, le samedi 22 janvier à 19:30

Frida, alors étudiante et engagée dans sa première relation amoureuse, voit Diego Rivera pour la première fois dans son atelier. Peu après, Frida a un grave accident de bus qui la laisse gravement blessée à 18 ans, la colonne vertébrale brisée et la jambe fracturée en de multiples endroits. Clouée au lit, le corps et les jambes enfermées dans un plâtre, elle commence à peindre pendant sa convalescence. Quelques années après, Frida entame une relation avec Diego Rivera, qui finit par la demander en mariage ; elle dit attendre de lui « de la loyauté, sinon de la fidélité ». Diego trompe Frida à de nombreuses reprises avec des maîtresses, tandis que Frida Kahlo, bisexuelle, connaît plusieurs liaisons avec des hommes et des femmes. Les deux époux font un voyage aux États-Unis durant lequel Frida fait une fausse couche, puis apprend le décès de sa mère. Peu après, à New York, Diego Rivera réalise une fresque murale pour le Rockefeller Center, L’Homme au carrefour. Par la suite, Nelson Rockefeller tente de contraindre Rivera à supprimer un portrait de Lénine qui apparaît dans un détail de la fresque, mais Rivera, fervent communiste, refuse : la fresque est alors détruite. Quelque temps après, Cristina, la sœur de Frida, rejoint les époux dans leur maison à San Ángel et devient l’assistante de Rivera. Kahlo se rend compte que Cristina entretient une liaison avec Rivera : elle le quitte, puis sombre dans l’alcoolisme. Le couple se réconcilie lorsque Rivera demande à Kahlo d’héberger chez elle Léon Trotski, à qui le Mexique a accordé l’asile politique. Frida devient bientôt la maîtresse de Trotski. Lorsque Rivera s’en rend compte, elle doit partir pour Paris ; à son retour à Mexico, Diego demande le divorce. Peu après, Trotski est assassiné à Mexico. Diego est brièvement suspecté, puis c’est Frida qui est emprisonnée ; Diego l’aide à se faire disculper. Kahlo est peu à peu rattrapée par des problèmes de santé. Elle et Diego finissent par se remarier. Frida Kahlo meurt peu après avoir réalisé une exposition de ses tableaux à Mexico. Casting : Salma Hayek, Alfred Molina, Antonio Banderas.

Nombre de places limité.

Projection du film Frida, de Julie Taymor (2002) en salle d’animation.

Médiathèque de Gap 137 boulevard Georges Pompidou 05000 Gap Gap Fontreyne Hautes-Alpes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T21:30:00