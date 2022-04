Projection du film Frère des arbres suivie d’une rencontre exceptionnelle Puiseaux, 6 mai 2022, Puiseaux.

Projection du film Frère des arbres suivie d’une rencontre exceptionnelle Puiseaux

2022-05-06 20:00:00 – 2022-05-06

Puiseaux Loiret Puiseaux

Le film Frère des arbres suit le chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée : Mundiya Kepanga. Avec poésie et tendresse, il partage son amour de la forêt et dévoile les ravages de la déforestation qui s’est dramatiquement accélérée dans son pays au cours des dix dernières années.

Invité au Sénat, à la COP21 et a l’Unesco, Mundiya porte un message simple à tous les hommes de la planète : sa forêt est un patrimoine universel qui produit l’oxygène que nous respirons tous et qu’il faut sauvegarder. Son appel invite à protéger toutes les forêts primaires du globe et nous rappelle que nous sommes, tous, les frères des arbres.

La projection du film est suivie par une rencontre exceptionnelle avec l’équipe du film ainsi que qu’avec Mundiya Kepanga.

projection – rencontre.

+33 2 38 33 60 57

mairie de Puiseaux

Puiseaux

dernière mise à jour : 2022-04-21 par