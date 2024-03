Projection du film en breton « Plogoff 1980 » cinema les Korrigans Guingamp, dimanche 21 avril 2024.

Projection du film en breton « Plogoff 1980 » Projection du film « Plogoff 1980 » en breton sous-titré en français en présence de l’acteur Eric Simonin. Dimanche 21 avril, 18h00 cinema les Korrigans 6,5€

À la suite d’un projet de centrale nucléaire sur sa commune, Jeanne décide d’entrer dans la lutte. Avec sa famille, ses amis, elle va se battre pendant des mois pour dénoncer et empêcher cette installation. Arriveront-ils à faire basculer le projet de leur côté ? Un combat intense qui va devenir le témoignage d’une lutte historique.

cinema les Korrigans rue saint nicolas 22200 Guingamp Guingamp 22200 Moulin des Salles Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.tiarvro-gwengamp.bzh »}, {« type »: « email », « value »: « degemer@tiarvro-gwengamp.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296442788 »}]

film breton

Ti ar vro Gwengamp