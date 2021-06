Projection du film « Ecoute Respire // BLEU » Musée national Marc Chagall, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nice.

Projection du film « Ecoute Respire // BLEU »

le samedi 3 juillet à Musée national Marc Chagall

Le musée présente dans l’auditorium le film réalisé par Ilia Osokin, compositeur, musicien, et Jossia Clément, artiste pluridisciplinaire, duo 19 Boulevard Bouillon. Tourné à huis clos l’an dernier dans les espaces du musée, le film est une métaphore, en quatre actes, du processus de création. La danse, l’art textile, la musique et la poésie s’associent pour célébrer la naissance du geste créateur et son pouvoir d’incarnation dans la matière et l’esprit. Pour plus d’informations sur le film, cliquez ici Durée du film : 30 min

Accès libre et sans réservation

Projection du film « Ecoute Respire // BLEU » au sein de l’auditorium

Musée national Marc Chagall 36 Avenue Docteur Ménard, 06000 Nice Nice Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T19:30:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:30:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:30:00