Projection du film « Eau Secours » et rencontre avec la réalisatrice Julia Blagny Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Projection du film « Eau Secours » et rencontre avec la réalisatrice Julia Blagny Beaune, 22 novembre 2022, Beaune. Projection du film « Eau Secours » et rencontre avec la réalisatrice Julia Blagny

11 Place Jules Marey Beaune Côte-d’Or

2022-11-22 – 2022-11-22 Beaune

Côte-d’Or EUR 0 L’eau est la source de toute forme de vie.

Elle a dessiné la Terre et l’histoire de l’Humanité.

Mais elle peut devenir dangereuse si l’on cherche à contrôler son flux. Elle peut même devenir poison quand les hommes y déversent mercure, arsenic…

Les rivières de Bolivie, qui sont les veines du cœur de l’Amérique du Sud, se teignent de rouge, de gris et vont même jusqu’à disparaître.

Les habitants de différents peuples de Bolivie et des spécialistes nous avertissent : l’accès à une eau de qualité est chaque année plus difficile.

Des animations et des musiques originales nous entrainent d’un fleuve à l’autre.

Si nous ne traitons pas l’eau avec respect, nous voguons à notre perte, en Bolivie comme ailleurs.

Ce documentaire ouvre une fenêtre sur une réalité bolivienne, qui illustre une urgence mondiale.

Il peut être un support pour débattre, échanger et unir nos efforts pour construire des alternatives, maintenant. bibliotheque-gaspardmonge@mairie-beaune.fr +33 3 80 24 55 81 Beaune

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse 11 Place Jules Marey Beaune Côte-d'Or Ville Beaune lieuville Beaune Departement Côte-d'Or

Beaune Beaune Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/

Projection du film « Eau Secours » et rencontre avec la réalisatrice Julia Blagny Beaune 2022-11-22 was last modified: by Projection du film « Eau Secours » et rencontre avec la réalisatrice Julia Blagny Beaune Beaune 22 novembre 2022 11 Place Jules Marey Beaune Côte-d'Or Beaune Côte-d'Or

Beaune Côte-d'Or