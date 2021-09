Projection du film “Du rémouleur au freelancer, vivre et travailler en Quercy aujourd’hui” Lalbenque, 10 décembre 2021, Lalbenque.

Lalbenque Lot Lalbenque

Ils et elles sont jeunes ou moins jeunes, du Quercy ou d’ailleurs et sont infographiste, consultante en périnatalité, photographe, chercheur de sens… Un point commun ? Vivre et travailler ici, comme autant de témoins plus ou moins discrets d’une vie sociale et économique locale, loin des stéréotypes et en plein renouvellement.

Mélissa Nayral est anthropologue et Nathan Got réalisateur. A l’occasion d’une enquête ethnographique, ils ont parcouru ensemble le Parc, caméra à l’épaule, en quête de « nouveaux métiers ». L’occasion de mieux connaître sa population en s’intéressant, pour cette fois, à celles et ceux qui ne sont ni artisans, ni paysans. En effet, par leurs façons de travailler, ces 17 femmes et hommes réinventent leurs façons de vivre ici.

Venez découvrir la pluralité et le dynamisme et la ruralité quercynoise d’aujourd’hui, à travers la projection de ce film.

INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50

+33 5 65 24 20 50

©M. Nayral

