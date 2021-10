Projection du film Douce France suivie d’un débat Centre Paris Anim’ Montparnasse, 10 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 20h30 à 23h

gratuit

Dans le Cadre du Festival Alimenterre, projection de ce film : Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux.

Réalisateur : Geoffrey Couanon

Année de sortie : 2020

Pays : France

Production : Jour2fêtes

Durée : 95 minutes

Langue(s) du film : Français

Synopsis

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93.

Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale.

Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

A l’âge pivot de 17 ans où ils doivent choisir l’orientation de leurs futures études, Amina, Sami, Jennyfer et leur classe posent des questions universelles : Que fabrique-t-on dans nos métiers et dans nos vies ? Quelles activités choisit-on pour nos territoires et quel impact sur nos vies ?

Des questions qui résonnent particulièrement en cette période de réflexion sur un changement de paradigme.

L’avis du comité de sélection du Festival Alimenterre :

Tout en s’intéressant aux spécificités propres au territoire d’Ile-de-France, ce film invite à s’interroger sur l’engagement citoyen des jeunes. La mise en balance des bénéfices économiques pour le territoire d’un tel projet, avec les externalités négatives, notamment sur le système alimentaire local, permet d’aborder de nombreuses thématiques (économie circulaire, AMAP, étalement urbain….) Émouvant, révoltant, motivant, les problèmes traités sont liés à l’urbanisation et mettent en lumière son caractère multidimensionnel.

Un film particulièrement pertinent pour questionner l’engagement des jeunes et les amener à se sentir concerné par les enjeux de transition agricole et la souveraineté alimentaire.

Intervenant·e·s en cours de réponse.

Pour le moment :

Carole Galy, présidente de l’AMAP des Lapereaux des Thermopyles

Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon Paris 75014

13 : Gaîté (251m) 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe (347m)



Contact : Centre Paris Anim’ Montparnasse 0143202006 ddurable@ca-montparnasse.paris https://camontparnasse.goasso.org/ https://www.facebook.com/camontparnasse/ 0143202006 ddurable@ca-montparnasse.paris

Date complète :

