Projection du film : Douce France Saint-Cast-le-Guildo, 10 novembre 2021, Saint-Cast-le-Guildo.

Projection du film : Douce France 2021-11-10 – 2021-11-10

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor

Festival mois du film Documentaire- organisation Cast’ing

Synopsis: De : Geoffrey Couanon/Production : Jour2Fête

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. À l’initiative de trois de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t’on le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans?

Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, d’agriculteur.rice.s de grandes exploitations, d’agriculteur.rice.s bio, de promoteur.rice.s immobiliers, de collectivités, d’élu.e.s, d’entrepreneur.se.s de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Un film qui ravive notre lien à la terre, un film pour faire bouger son territoire (transition et consom’action citoyenne, préservation des biens communs et des écosystèmes…).

Tarif 5€

Infos et réservation: 06 78 43 50 38 – santerre.isabelle@orange.fr

+33 6 78 43 50 38

Festival mois du film Documentaire- organisation Cast’ing

Synopsis: De : Geoffrey Couanon/Production : Jour2Fête

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. À l’initiative de trois de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t’on le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans?

Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, d’agriculteur.rice.s de grandes exploitations, d’agriculteur.rice.s bio, de promoteur.rice.s immobiliers, de collectivités, d’élu.e.s, d’entrepreneur.se.s de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Un film qui ravive notre lien à la terre, un film pour faire bouger son territoire (transition et consom’action citoyenne, préservation des biens communs et des écosystèmes…).

Tarif 5€

Infos et réservation: 06 78 43 50 38 – santerre.isabelle@orange.fr

dernière mise à jour : 2021-10-15 par