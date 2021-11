Botmeur Botmeur 29690, Botmeur Projection du film “Douce France” Botmeur Botmeur Catégories d’évènement: 29690

2021-11-11

Botmeur 29690 Botmeur Dans le cadre du mois du documentaire, le café-épicerie associatif O P’ti Boneur projettera le film “Douce France”, jeudi 11 novembre à 17h, à la salle de l’école, en présence d’Antoine Challeil (monteur image du film). Ce film de Geoffrey Couanon (1h35) relate l’histoire d’Amina, Sami et Jennyfer, lycéens en banlieue parisienne. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Le bar sera ouvert après la projection.

