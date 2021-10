Projection du film « Douce France » à l’auditorium de l’Opéra, suivie d’un débat avec le collectif Massy en Transition. Auditorium de l’Opéra, 22 octobre 2021, Massy.

Projection du film « Douce France » à l’auditorium de l’Opéra, suivie d’un débat avec le collectif Massy en Transition. ———————————————————————————————————————– ### > Vendredi 22 octobre – 20H30 DOUCE FRANCE « Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! » Documentaire de Geoffrey Cuanon | France – 2021 – 1H35 | Carte Blanche à Massy en Transition | Du 2 au 24 octobre Massy en Transition organise un “Manger-mois” pour échanger, réfléchir et agir pour la relocalisation alimentaire avec des acteurs locaux de la transition. Le collectif Massy en Transition regroupe des associations et citoyens de Massy engagés à Massy dans une démarche de Ville en Transition. Tarif unique 4€ Lieu de l’évènement : Auditorium de l’Opéra – Place de France – Massy

payant

Proposé par collectif Massy en Transition.

Auditorium de l’Opéra Place de France – Massy Massy Essonne



