de 18h15 à 23h30

Tout public. gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2023, la Fabrique Documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Don’t look up : déni cosmique » d’Adam Mckay. Au programme de la soirée 18:15 – Visite guidée du Jardin d’Éole 19:30 – Buffet participatif (apportez quelque chose à partager) 20:30 – Projection DON’T LOOK UP : DÉNI

COSMIQUE Adam Mckay

2021 / 143 min Deux astronomes

entreprennent une tournée médiatique pour prévenir l’humanité qu’une comète

fonce sur la Terre. Ils se lancent dans une bataille contre la désinformation,

l’influence du gouvernement, les théories complotistes… pour rallier le plus

grand nombre. Une fable incroyable et drôle sur la façon dont la société du

spectacle affaiblit nos capacités d’action collective à l’ère de la

communication numérique mondialisée. Jardin d’Éole 45 rue d’Aubervilliers 75018 Paris Contact : https://cine-jardins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/

