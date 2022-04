Projection du film documentaire « Vraies gueules d’assassins » Cinéma Le Méliès, 5 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

**La Ville de Villeneuve d’Ascq, partenaire de l’Ordre des avocats au Barreau de Lille, vous invite à la projection du film événement “Vraies gueules d’assassins” le mardi 5 avril à 20h (accueil dès 19h30) au cinéma Le Méliès. Gratuit sur inscription.** Le documentaire « Vraies gueules d’assassins » retrace le **combat pour l’abolition de la peine de mort en France**. Pour célébrer l’anniversaire des 40 ans de l’abolition de la peine de mort en France, l’Ordre des Avocats au barreau de Lille (1.400 avocats) a réalisé le film documentaire intitulé «Vraies Gueules d’Assassins» qui démarre sur l’exécution, le 23 juin 1977, de Jérôme Carrein, dernier condamné à mort dans les Hauts-de-France, affaire qui s’entrechoque avec celle de Patrick Henry, dont le procès se transformera en combat contre la peine de mort. Ce film aborde de nombreuses thématiques : * la naissance de la peine de mort, * l’histoire des 200 années de combats antérieurs à 1981, * l’abolition en FRANCE de septembre 1981, * l’évidence d’un non-rétablissement de cette peine et surtout ce film plaide pourl’abolition universelle… Avec des confidences uniques, des personnalités improbables, beaucoup d’émotion, notamment au détour des rencontres réalisées avec Robert Badinter, Henri Leclerc et François Hollande, Bernard Cazeneuve, Paul Lefèvre, Philippe Bilger, Frank Berton et bien d’autres…. **Plus de 25 avocats lillois** interviennent aussi, des anciens Avocats Généraux ayant requis cette peine, des Magistrats l’ayant prononcé, des victimes, des témoins de ces procès insensés avec une compilation d’archives nationales, de reconstitutions, de prises sur sites divers… ### Projection au Méliès, mardi 5 avril 2022 La séance débutera à 20h. Elle sera précédée à 19h30 d’un discours de Gérard Caudron, maire de Villeneuve d’Ascq et de l’Ordre des avocats. La séance sera suivie d’un débat autour de la question de l’abolition de la peine de mort ### Bande – annonce [[https://youtu.be/9XBgRrHI4Ok](https://youtu.be/9XBgRrHI4Ok)](https://youtu.be/9XBgRrHI4Ok) ### Synopsis Jérôme Carrein est l’avant-dernier guillotiné en France. Son procès, sa condamnation et sa mort sous la guillotine cristallisent le combat pour l’abolition de la peine de mort. Il est exécuté presque par revanche, au sortir du procès Patrick Henry, tenu quelques jours plus tôt et lors duquel son avocat, Maître Badinter, fervent défenseur de l’abolition de la peine de mort, sauve sa tête. À travers le combat de Robert Badinter, au détour de l’élection présidentielle de François Mitterrand, nous assistons à l’abolition de la peine de mort en France, en 1981. Il y a tout juste quarante ans. Après plus de 200 ans de combats. C’est ce que retrace et accorde avec force et vitalité ce long-métrage unique, au détour de rencontres, de confidences et d’histoires aussi méconnues qu’exceptionnelles. Un documentaire réalisé avec le soutien de la ville de Villeneuve d’Ascq Le film a bénéficié d’un soutien financier à hauteur de 5000 € de la Ville de Villeneuve d’Ascq. ### Le saviez-vous ? Tous les ans, la Ville de Villeneuve d’Ascq participe à l’opération « Ville pour la paix, ville contre la peine de mort » qui aura lieu le 30 novembre. Villeneuve d’Ascq est engagée dans la défense des droits de l’Homme à travers notamment les actions de la Maison Nelson-Mandela des droits de l’Homme et des associations située Chaussée de l’hôtel-de-ville. Les articles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen ornent les piliers de la place Allende. ### Réservation auprès de la Maison des Droits de l’Homme Mail : [ourbaniak@villeneuvedascq.fr](mailto:[o.urbaniak@villeneuvedascq.fr](mailto:o.urbaniak@villeneuvedascq.fr))

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



