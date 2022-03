Projection du film documentaire ” Un seul héros le peuple” Patronage Laïque Guérin, 22 avril 2022, Brest.

Projection du film documentaire ” Un seul héros le peuple”

Patronage Laïque Guérin, le vendredi 22 avril à 20:00

LE FILM // Le 11 décembre 1960,après 130 années de colonisation,le peuple algérien met en échec la répression militaire et envahit les quartiers interdits des grandes villes d’Algérie. Alors que le FLN avait été profondément affaibli par la contre­ insurrection,c’est bien le peuple qui prend en main la guerre d’indépendance et arrache son versant politique. Ce film c’est l’histoire d’une victoire populaire oubliée MATHIEU RIGOUSTE // Mathieu Rigouste est chercheur indépendant en sciences sociales. Ses recherches sur l’histoire coloniale et la genèse de l’ère sécuritaire croisent le journalisme d’investigation. Il voit son travail comme celui d’un artisan fabriquant des outils d’analyse pour les mettre à disposition de celles et ceux qui vivent au quotidien les situations historiques. L’un des fils rouges de son parcours de recherche est la contre ­insurrection,ce modèle de technique de « guerre dans la population », modernisé et industrialisé par l’Etat français durant les guerres d’Indochine et d’Algérie puis commercialisé dans de nombreux pays,jusqu’à devenir un marché mondial.

prix libre

Projection du film documentaire ” “Un seul héros le peuple” le VENDREDI 22 AVRIL à 20h au Pl Guérin.La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur, Mathieu Rigouste. Prix libre.

Patronage Laïque Guérin 1, rue Alexandre Ribot 29200 Brest Brest Saint-Martin Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T22:00:00