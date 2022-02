Projection du film documentaire « RBG » de Julie Cohen et Betsy West, Etats-Unis, 2018. Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire A 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est devenue une icône de la pop culture. Juge à la Cour Suprême des Etats-Unis, elle a construit un incroyable héritage juridique. Guerrière, elle s’est battue pour l’égalité hommes/femmes, et toutes formes de discrimination. Son aura transgénérationnelle dépasse tous les clivages, elle est aujourd’hui l’une des femmes les plus influentes au monde. Betsy West et Julie Cohen nous font découvrir la fascinante vie de celle que l’on nomme désormais « Notorious RBG ».

Durée : 1h40. Betsy West et Julie Cohen nous font découvrir la fascinante vie de Ruth Bader Ginsburg , celle que l'on nomme désormais « Notorious RBG ». +33 2 47 43 17 43 https://www.ville-chambray-les-tours.fr/mes-activites/agenda/

