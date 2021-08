Châteauneuf-les-Martigues Cinéma marcel pagnol Bouches-du-Rhône, Châteauneuf-les-Martigues Projection du film documentaire: “L’étang de Berre, l’étang de Bolmon et le canal de Marseille au Rhône.” Cinéma marcel pagnol Châteauneuf-les-Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cinéma marcel pagnol, le samedi 18 septembre à 18:00

Découvrez le premier opus de la série documentaire “Parlez-moi de Châteauneuf”. Anecdotes, témoignages de Monsieur Jean-Claude Cordero et archives sur l’histoire et les usages des plans d’eau bordant la commune. Echanges à l’issue de la projection avec les réalisateurs.

Entrée libre. PASS sanitaire obligatoire.

Proposé par l’Association Carry Vidéo Production en partenariat avec la ville de Châteauneuf-les-Martigues Cinéma marcel pagnol Rue Erasme Guichet, 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00

