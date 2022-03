Projection du film-documentaire, « Le dernier refuge », réalisé par Ousmane Samassékou (Mali) Cinéma Galeries Ville de Bruxelles Catégories d’évènement: Bruxelles-Capitale

Cinéma Galeries, le mardi 22 mars à 17:00

Le dernier refuge —————– La Représentation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) auprès de l’Union européenne, le Secrétariat général de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), avec le soutien de l’Union européenne, organisent la projection du film-documentaire, « Le dernier refuge », réalisé par Ousmane Samassékou (Mali). Cette œuvre, qui traite de la question migratoire en Afrique de l’Ouest, est produite avec l’aide du Fonds Image de la Francophonie, de l’UE et de l’OEACP dans le cadre du Programme ACP-UE Culture. Elle a reçu plusieurs distinctions internationales. ### Synopsis La Maison des Migrants de Gao, au Mali, est un refuge à la porte du Sahara. Esther et Kady, deux adolescentes du Burkina Faso y font escale pour retrouver la force de poursuivre leur voyage, elles se lient d’amitié avec une femme migrante dont la mémoire s’est effacée au fil des ans, en même temps que ses espoirs de retrouver son foyer.

Gratuit, sur inscription

Projection du film-documentaire, « Le dernier refuge », réalisé par Ousmane Samassékou (Mali). Cette œuvre traite de la question migratoire en Afrique de l’Ouest. Cinéma Galeries Galerie de la Reine 26, 1000 Bruxelles, Belgique Ville de Bruxelles Pentagone Bruxelles-Capitale

