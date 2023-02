Projection du film documentaire « Le Carnaval du grand Roméo » Plazac Plazac Catégories d’Évènement: Dordogne

Plazac

Projection du film documentaire « Le Carnaval du grand Roméo », 11 février 2023, Plazac Plazac. Projection du film documentaire « Le Carnaval du grand Roméo » Salle Polyvalente Robert Delbary Plazac Dordogne

2023-02-11 – 2023-02-11 Plazac

Dordogne Plazac Projection et présentation du film documentaire « Le Carnaval du Grand Roméo ». Un film qui retrace l’aventure carnavalesque du Grand Roméo, animal totem dans le quartier « la Verrerie » à Toulouse, depuis 2008.

Rencontre avec quelques membres du Carnaval de la Verrerie (Toulouse) et son réalisateur. Vente de boissons et gâteaux propsée par Lichen. Projection et présentation du film documentaire « Le Carnaval du Grand Roméo ». ©192635 de Pixabay

Plazac

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Plazac Autres Lieu Plazac Adresse Salle Polyvalente Robert Delbary Plazac Dordogne Ville Plazac Plazac lieuville Plazac Departement Dordogne

Plazac Plazac Plazac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plazac-plazac/

Projection du film documentaire « Le Carnaval du grand Roméo » 2023-02-11 was last modified: by Projection du film documentaire « Le Carnaval du grand Roméo » Plazac 11 février 2023 Dordogne Plazac Plazac, Dordogne Salle Polyvalente Robert Delbary Plazac Dordogne

Plazac Plazac Dordogne